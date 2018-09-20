Верховный суд ожидает пересмотра уголовных дел за лайки и репосты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ ожидает пересмотра уголовных дел об экстремизме, возбужденных по фактам лайков и репостов в социальных сетях.

Об этом сообщил журналистам после заседания пленума заместитель председателя ВС РФ, председатель уголовной коллегии Верховного суда России Владимир Давыдов.

"Будут ли иметь наши разъяснения обратную силу? Конечно, потому что мы разъясняем по существу действующий закон", - сказал он.

Давыдов отметил, что криминален не сам репост или лайки, а направленность действий на разжигание ненависти. "Для нас в целом было изначально очевидно, что доказывать надо умысел", - пояснил он.

В четверг пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов.