ВЦИОМ: почти две трети россиян пользуются интернетом ежедневно

"На сегодняшний день доля интернет-пользователей в России довольно высокая - 81% наших сограждан с той или иной периодичностью пользуются интернетом. В том числе 65% выходят в сеть ежедневно, 14% - несколько раз в неделю или месяц и 2% - крайне редко. Наиболее активную аудиторию составляют 18-24-летние (97% пользуются интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (72%), москвичи и петербуржцы (76%)", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 80% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения пользуются интернетом, почти две трети (65%) заходят в сеть каждый день. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ, обнародованные в четверг.

Около четверти опрошенных (24%) проводят в интернете более четырех часов ежедневно, среди активных интернет-пользователей больше молодежи (18-24 года - 71% и 25-34 - 41%). Россияне среднего и старшего возраста (35-44 года, 45-59 лет и 60 лет и старше) проводят в сети меньше времени - меньше четырех часов в день, хотя и пользуются им ежедневно - 55%, 42% и 31% соответственно.

Почти половина респондентов используют интернет преимущественно по работе и учебе (44%, 68% среди 18-24 летних). Такой же популярностью пользуются медиаресурсы с музыкой, фильмами и книгами (42%). Более трети (37%) опрошенных пользуются электронной почтой, еще 36% с помощью интернета расширяют свой кругозор, 35% следят за новостями и событиями в мире и стране.

Вместе с тем социологи зафиксировали снижение активности россиян в социальных сетях: с друзьями в соцсетях, чатах и на форумах общаются 28% опрошенных (31% в 2014 году), а новые знакомства заводят только 4% (16% в 2014 году). Снизилась и доля тех, кто регулярно совершает покупки в интернете (2% в 2018 году по сравнению с 7% в 2014 году), а также тех, кто играет в онлайн-игры (9% по сравнению с 18%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 сентября 2018 года. Было опрошено 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.