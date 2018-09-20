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Возможное предоставление автокефалии УПЦ
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Порошенко заявил, что предоставление автокефалии Украине выходит на финишную прямую

По словам украинского президента, это подтвердили ему прибывшие в Киев представители Константинопольского патриархата
Президент Украины Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Прибывшие в Киев представители Константинопольского патриархата подтвердили, что процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием.

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"Экзархи патриарха, отбросив все условности, сказали мне, что процесс предоставления автокефалии Украины выходит на финишную прямую", - сообщил президент, говоря о состоявшейся с ними встрече в Киеве.

Одновременно Порошенко пообещал, что Украина обеспечит безопасность представителям УПЦ МП, которые добровольно перейдут в новую поместную автокефальную церковь. "Я гарантирую, что государство будет уважать ту церковную структуру, которая будет сохранять единство с российской церковью и будем ее называть так же. Но государство защитит права тех священников и верующих УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из под Москвы, чтобы творить единую церковь на Украине", - сказал он.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичВозможное предоставление автокефалии УПЦ
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