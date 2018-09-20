Порошенко заявил, что предоставление автокефалии Украине выходит на финишную прямую

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Прибывшие в Киев представители Константинопольского патриархата подтвердили, что процесс предоставления автокефалии Украине близится к завершению. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг в Верховной раде с ежегодным посланием.

"Экзархи патриарха, отбросив все условности, сказали мне, что процесс предоставления автокефалии Украины выходит на финишную прямую", - сообщил президент, говоря о состоявшейся с ними встрече в Киеве.

Одновременно Порошенко пообещал, что Украина обеспечит безопасность представителям УПЦ МП, которые добровольно перейдут в новую поместную автокефальную церковь. "Я гарантирую, что государство будет уважать ту церковную структуру, которая будет сохранять единство с российской церковью и будем ее называть так же. Но государство защитит права тех священников и верующих УПЦ МП, которые добровольно примут решение выйти из под Москвы, чтобы творить единую церковь на Украине", - сказал он.