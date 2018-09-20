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В Минтруде заявили, что к 2024 году в РФ появится дополнительно 260 тыс. мест в яслях

По словам первого замминистра труда Алексея Вовченко, "это сопоставимо, если мы сейчас имеем 1 млн 600 рождений"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Дополнительно 260 тыс. мест в учреждениях для детей до трех лет появится в регионах в ближайшие шесть лет. Об этом сообщил первый заместитель министра труда Алексей Вовченко на втором Евразийском женском форуме.

"К 2024 году будет построено дополнительно 260 тыс. мест к тем местам, которые уже существуют в детских учреждениях на сегодняшний день", - сказал он.

Вовченко отметил, что речь идет о местах для детей в возрасте до трех лет. "Это сопоставимо, если мы сейчас имеем 1 млн 600 рождений", - добавил он.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

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