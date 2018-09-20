Пермский омбудсмен поможет осужденной украинке, которую на родине признали умершей

ТАСС, 20 сентября. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков поможет осужденной гражданке Украины, отбывающей наказание в одной из колоний региона, разобраться в правовой коллизии, которая возникла из-за того, что женщину признали умершей на родине. Об этом в четверг сообщается на сайте омбудсмена в Пермском крае.
"Пока женщина отбывала наказание в Березниках, ее мать в другом государстве признала дочь умершей. Таким образом, гражданка Украины, которой предстоит скорое освобождение, не сможет юридически находиться ни в России, ни вернуться на родину. Правовая коллизия, надеется Павел Миков, будет решена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что обращение будет детально проанализировано с правовой точки зрения вместе с уполномоченным по защите прав человека Украины Людмилой Денисовой.