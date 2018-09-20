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Генпрокуратура усилила надзор за законностью при привлечении к ответственности за репосты

Эта проблема находится на постоянном контроле, отметили в ведомстве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проблема незаконного привлечения к ответственности за лайки и репосты экстремистской направленности в социальных сетях находится на постоянном контроле Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Проблемы, обсуждавшиеся на заседании пленума Верховного суда РФ, находятся на постоянном контроле в Генеральной прокуратуре. Ранее по итогам состоявшегося с участием представителей правоохранительных органов и общественности обсуждения были разработаны указания об усилении надзора за законностью при привлечении к ответственности за размещение экстремистских материалов в интернете с учетом особенностей преступлений этой категории", - отмечается в сообщении.

В четверг пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В заседании пленума принял участие заместитель генпрокурора РФ Леонид Коржинек. "Разъяснения призваны способствовать формированию взвешенного подхода при применении мер уголовно-правового характера по таким делам и определению соразмерности общественной опасности содеянного", - сообщается на сайте ГП.

Разъяснения по правоприменению ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в принятом постановлении являются результатом совместной работы Верховного суда, Генпрокуратуры, правоохранительных органов и институтов гражданского общества по разрешению проблем, возникающих в правоприменительной деятельности при оценке экстремистских посягательств.

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