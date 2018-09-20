Более 3 тыс. сирийских беженцев вернулись в свои дома за прошедшую неделю

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. беженцев вернулись в свои дома в Сирии за прошедшую неделю, в том числе почти 1 тыс. человек из зарубежных государств. Об этом сообщил в четверг на заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"За прошедшую неделю в свои дома вернулись 3117 сирийских граждан, в том числе 2180 внутренне перемещенных лиц и 937 беженцев с территорий иностранных государств", - сказал Мизинцев.

По его словам, "благодаря принятым мерам на сегодняшний день в Сирию уже вернулись около 1,5 млн вынужденных переселенцев, в том числе более 243 тыс. человек из иностранных государств.

"Напряженным трудом большого числа людей при всесторонней помощи и поддержке из различных государств, признающих право сирийских граждан на достойную мирную жизнь, достигаются положительные результаты в восстановлении Сирии", - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной.

По его словам, за прошедшую неделю в Сирии отремонтированы и введены в эксплуатацию 165 жилых домов, две школы, медицинское учреждение, детский сад, четыре объекта водоснабжения, хлебопекарня, два телекоммуникационных центра, две электроподстанции и два автомобильных моста. "В настоящее время в 194 населенных пунктах ведутся работы по восстановлению и ремонту 126 школ, 99 дошкольных учреждений, 98 хлебопекарен, 117 водонасосных станций, 105 электроподстанций, 92 медицинских учреждений, 1336 жилых домов и 79 культовых сооружений", - добавил генерал.