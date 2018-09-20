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МФЦ в Подмосковье получили возможность регистрировать рождение и смерть

Согласно данным портала правительства Московской области, многофункциональные центры открыты во всех муниципалитетах региона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, который дал многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Подмосковье полномочия регистрировать рождение и смерть, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом закона предусматривается возложение полномочий на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственную регистрацию смерти на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области при одновременном сохранении осуществления таких полномочий органами записи актов гражданского состояния", - говорится в материалах законопроекта.

Депутаты поддержали проект. "Закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - подвела итоги голосования первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Согласно данным портала правительства Московской области, многофункциональные центры открыты во всех муниципалитетах региона. Они оказывают более 250 государственных, региональных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц.

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