МФЦ в Подмосковье получили возможность регистрировать рождение и смерть

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, который дал многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Подмосковье полномочия регистрировать рождение и смерть, передает корреспондент ТАСС.
"Проектом закона предусматривается возложение полномочий на государственную регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственную регистрацию смерти на многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области при одновременном сохранении осуществления таких полномочий органами записи актов гражданского состояния", - говорится в материалах законопроекта.
Депутаты поддержали проект. "Закон принят в целом (в третьем чтении - прим. ТАСС)", - подвела итоги голосования первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.
Согласно данным портала правительства Московской области, многофункциональные центры открыты во всех муниципалитетах региона. Они оказывают более 250 государственных, региональных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц.