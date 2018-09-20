Гуманитарный конвой ООН из 600 машин доставит в Сирию гуманитарную помощь из Иордании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. ООН готовит отправку гуманитарного конвоя из порядка 600 транспортных средств в сирийские провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда из Иордании. Об этом сообщил в четверг на заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Международные гуманитарные организации продолжают осуществлять деятельность по созданию достойных жизненных условий для местного населения. В настоящее время Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов совместно с иорданской стороной проводит подготовку к отправке из Иордании в Сирию большого гуманитарного конвоя - порядка 600 транспортных средств - с продовольствием и медикаментами с последующим распределением среди населения провинций Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда", - сказал Мизинцев.

По его словам, наращивает усилия по возвращению сирийских граждан на родину руководство Ливана. "Президент Мишель Аун на заседании Европарламента в Страсбурге указал на необходимость возвращения сирийских беженцев на родину и призвал европейских политиков способствовать активизации процесса репатриации путем участия в постконфликтном восстановлении Сирии", - сказал генерал.