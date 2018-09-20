Благоустройство лыжно-биатлонного комплекса завершили на алтайском курорте "Белокуриха-2"

БАРНАУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Благоустройство лыжно-биатлонного комплекса "Алтайские горы" завершилось на территории строящегося в Алтайском крае курорта "Белокуриха-2". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Трассы привели в соответствие регламентам FIS (Международной федерации лыжного спорта): некоторые подъемы стали более пологими и удобными для катания, а на стрельбище установили ограждения. Завершается оборудование комнаты для хранения оружия", - сказал собеседник агентства.

По словам директора спортивного объекта Анатолия Ждановича, лыжно-биатлонный комплекс готов к проведению спортивных сборов и международных соревнований. В июне 2018 года спортивный объект оценил президент Союза биатлонистов России, призер Олимпийских игр, депутат Госдумы Владимир Драчев. Он заверил, что рассматривает "Белокуриху-2" в качестве тренировочной базы для заключительного этапа подготовки национальной сборной к Олимпийским играм 2022 года.

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Как сообщалось ранее, инвесторы в общей сложности вложат более 500 млн рублей в "Белокуриху-2" в 2018 году. За время создания курорта в него направлено около 3 млрд рублей. Проектная стоимость курорта - 10 млрд рублей, но эксперты отмечали, что его стоимость к окончанию строительства может вырасти в три раза.

"Белокуриха-2" - государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма". Алтайский край развивает разные направления туризма - ежегодно турпоток растет на 3-5%, по итогам 2017 года он составил около 2,2 млн человек.