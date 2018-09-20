Десницу святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского в четверг доставили в Ярославскую область, где святыня будет находиться до утра пятницы. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

"Десница святителя Спиридона Тримифунтского уже в Ярославле. До 10:00 21 сентября она будет находиться в Успенском соборе. Храм открыт круглосуточно", - сказал Сатомский.

Мощи доставили в Ярославль на самолете, после чего перенесли в Успенский кафедральный собор, который расположен в историческом центре города, на берегу Волги. Во время пребывания десницы в храме будут регулярно проводиться молебны. В настоящий момент к мощам выстроилась большая очередь верующих.

Величайшая христианская святыня, десница святителя Спиридона Тримифунтского, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 августа была доставлена с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих. Святыня будет пребывать в 12 епархиях Русской православной церкви до 15 октября.

Святитель Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. Он был современником святителя Николая Мирликийского (Николая Чудотворца) и наряду с ним стал одним из самых почитаемых в мире христианских святых. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта, он вошел в историю христианства, доказав на I Вселенском соборе триединую сущность Бога.