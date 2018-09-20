Путин считает необходимым убрать карьерные ограничения для женщин

"Мир, государство только выиграют, если женских историй успеха будет как можно больше", - заявил глава государства, выступая на Евразийском женском форуме. По его словам, "в таком случае мы сможем укрепить национальный потенциал, обеспечить устойчивое глобальное развитие, причем для всей цивилизации".

Путин также уверен: "В общих интересах решить проблему гендерного неравенства, убрать многие существующие еще, к сожалению, стереотипы и карьерные ограничения и, очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек, создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты".

Глава государства отметил, что "при этом важно сохранить традиционные ценности - ценности семьи и материнства, которые не зависят от общественного уклада и технологического прогресса и являются общими для стран с разными культурами, обычаями".

Президент заявил о готовности создавать в России лучшие возможности для самореализации женщин. "Мы готовы делиться своими решениями и использовать эффективный опыт других стран, поэтому такие встречи, как ваша, очень важны, вместе создавать лучшие возможности для самореализации женщин, для того, чтобы вы могли строить свою жизнь, обеспечить достойное будущее детям, делать лучше мир вокруг себя" - сказал глава государства. По его словам, "наша стратегия действий в интересах женщин - комплексная и многоплановая". "Она включает в себя содействие малому бизнесу и индивидуальному предпринимательству, в том числе в социальной сфере, поддержку добровольчества и НКО, развитие образования и здравоохранения, формирование условий для успеха всех активных и целеустремленных людей", - уточнил президент.

Путин напомнил слова Индиры Ганди, сказавшей, что "наши сегодняшние действия формируют завтрашний день". В заключение он пожелал участницам форума счастья и успеха.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.