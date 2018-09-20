Скворцова: в России создали удобную для транспортировки порошкообразную вакцину от Эболы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Минздрав России заявил о создании новой формы вакцины против Эболы - в виде порошка, что позволяет существенно упростить особенности ее перевозки. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с супругой президента Гвинейской республики Джене Каба-Конде на полях Евразийского женского форума.

"Сейчас мы сделали порошок лиофилизированный - тогда ее [вакцину] можно транспортировать легко", - сказала она.

Министр отметила, что пока эта форма не подана на регистрацию, идет плацебо контролируемое исследование, первая фаза. "Мы планируем провести вторую фазу, после которой можно будет, соответственно уже подавать на регистрацию лиофилизированной вакцины", - добавила она. Порошковая форма вакцины позволит хранить ее при температуре до плюс четырех градусов.

Министр отметила, что зарегистрированная российская вакцина против Эболы уже три месяца применятся в Гвинейской Республике в рамках пострегистрационных клинических испытаний. "Сейчас мы проанализировали иммуногенность в течение первых трех месяцев этой вакцины более 1 тыс. привитых в Гвинее", - пояснила она. Пока данные по этой вакцине говорят о том, что титр антител сохраняется очень высокий.

"Иммуногенность высокая, переносимостью хорошая, и они безопасны. Но и преимущество, о котором я говорила, что можно хранить при минус 20", - пояснила Скворцова. Она пояснила, что обычно этот тип вакцин, произведенных в других странах, требует особых условий по хранению и перевозке, как правило, в кельвинаторах, чтобы поддерживать температуру не ниже минус 80 градусов. В Минздраве ТАСС уточнили, что в случае успешности клинических испытаний новая форма может быть зарегистрирована уже в начале 2019 года.

В ходе встречи с супругой Гвинейского президента министр также отметила, что РФ готова к обсуждению возможности локализации производства некоторых вакцин в Республике Гвинея, в том числе вакцин для борьбы с малярией и с лихорадкой Эбола.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.