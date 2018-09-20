Журналисты смогут бесплатно посещать российские музеи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский подписали соглашение, которое, в частности, позволит журналистам бесплатно посещать российские музеи. Церемония прошла в четверг в Мраморном зале Центрального Дома журналиста, передает корреспондент ТАСС.

В документе отмечается, что он призван содействовать формированию культурного пространства России, популяризации и продвижению исторического и культурного наследия. Одним из пунктов соглашения стало содействие сотрудникам СМИ в бесплатном доступе к экспозициям и выставкам российских музеев.

"Я надеюсь, что соглашение даст возможность российским и иностранным журналистам гораздо глубже узнать нашу страну, намного серьезнее погрузиться в ее историю и увидеть самые интересные вещи, которые находятся в музеях", - сказал Соловьев.

Как пояснил президент Союза музеев, такая мера для входящих в союз учреждений носит рекомендательный характер, конечное решение о том, выдавать журналистам бесплатный входной билет или нет, каждый конкретный музей будет решать сам.

"Мы рекомендуем музеям рассмотреть вопрос о свободном доступе журналистов. Музеи сами определяют цены, каждый музей сам будет решать, как и что он будет делать. Будет музей ощущать, что журналисты приходят не просто бесплатно пройти, а интересуются работой музея, и понимать, что это совместная работа, тогда будут пускать", - отметил Пиотровский.

Председатель СЖР Владимир Соловьев рассказал ТАСС, что надо сделать журналисту, для того, чтобы иметь возможность бесплатно посетить музей. "Во-первых, вступить в Союз журналистов России, а во-вторых, получить международную журналистскую карточку - журналистское удостоверение, которое работает в 186 странах мира, то есть почти во всем мире. Их выдает офис Международной федерации журналистов в Брюсселе. Для того, чтобы человек получил такую карточку, он должен вступить в Союз журналистов и обратится в наш международный отдел на Зубовском бульваре [в Москве]", - отметил он.