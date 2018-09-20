Путин считает, что в России к женщинам относятся душевно и искренне

"Россия вносит существенный вклад в обсуждение Стратегии действий, направленной на повышение роли женщин в решении глобальных проблем", - констатировал глава государства, выступая на втором Евразийском женском форуме.

На его взгляд "это закономерно". "Ведь защите материнства, детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание и отношение к женщинам в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал - особое отношение - трогательное, душевное, искреннее", - пояснил Путин.

"В истории немало выдающихся примеров, когда женщины брали на себя ответственность за важнейшие решения в судьбе целых государств и наций", - отметил президент РФ. По его словам, "в современном, сложном, быстро меняющемся мире женщина энергична, успешна, проявляет себя в самых разных отраслях, играет все более значимую роль в укреплении мира и безопасности, что для женщины абсолютно естественно, в решении важнейших социально-экономических задач, гуманитарных проблем".

Российский лидер особо выделил активную работу женщин в ООН и ведущих международных организациях, руководство органами законодательной и исполнительной власти разных стран. "Среди женщин немало талантливых ученых, предпринимателей, политических и общественных деятелей, выдающихся спортсменов", - подчеркнул глава государства.