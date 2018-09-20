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Дело полковника Захарченко

Депутат Исаев заявил, что изъятые у полковника Захарченко деньги могут поступить в ПФР

По словам депутата, такой вариант возможен, если Госдума оперативно примет соответствующий закон до приговора суда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Изъятые у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко средства могут поступить в Пенсионный фонд РФ, если Госдума оперативно примет соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил в четверг первый замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

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На пленарном заседании палата приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается с 2019 года включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ, новый источник - средства, полученные от конфискации в результате совершения преступлений коррупционной направленности. Вопрос о том, может ли данная норма коснуться средств, изъятых у Захарченко, Исаеву задал депутат от ЛДПР Александр Шерин.

"В отношении Захарченко… не вступил в законную силу приговор суда, который бы предусматривал конфискацию", - пояснил единоросс. "Но если мы с вами достаточно оперативно примем этот закон, я думаю, что мы успеем до приговора по делу Захарченко и тогда, безусловно, эти деньги пойдут в Пенсионный фонд", - подтвердил он.

Дело Захарченко

По данным СК, во время обыска у Захарченко были изъяты деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Сам полковник полиции утверждает, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре.

По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник - сотрудник правоохранительных органов - инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих бизнесмену, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн.

В 2015 году Захарченко и его соучастник потребовали от ресторатора 50-процентную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей (Захарченко получал скидку в размере 40 тыс. рублей), в одном случае 50-процентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей. Все это следствие квалифицировало как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера.

Кроме того, по данным следствия, в 2016 году Захарченко, "используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие". Расследование еще по двум эпизодам получения Дмитрием Захарченко взяток продолжается.

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