Участницы эстафеты по ментальной арифметике в Петербурге установили мировой рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Сто пятьдесят учениц академии ЮСИМАС (UCMAS), которая в разных странах занимается развитием умственных способностей детей на основе системы устного счета, установили мировой рекорд по ментальной арифметике на эстафете в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС в четверг представители организаторов, событие состоялось в рамках Второго Евразийского женского форума.
"26 минут и 26 секунд - такова продолжительность эстафеты, вписанной в Мировую книгу рекордов World Book of Records (WBR) и Азиатскую Книгу рекордов Asia Book of Records как самая "продолжительная математическая эстафета" в истории. Участницы эстафеты UCMAS, проходившей в рамках Второго Евразийского женского форума, решили 30 тыс. примеров", - говорится в сообщении организаторов.
В математическом чемпионате среди девочек, который проходил в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, принимали участие представители из России, Индии, Казахстана и Шри-Ланки. Самой младшей участнице пять лет.
"Навыки выполнения наисложнейших арифметических действий в уме, развитие познавательной активности, воли к победе, соревновательного духа позволят вам стать интеллектуально развитыми, образованными и готовыми к жизни в цифровую эпоху людьми. Не исключаю, что в будущем лучшие из лучших смогут стать полноценными участницами Евразийского женского форума", - приводят организаторы слова главы комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Зинаиды Драгункиной, присутствовавшей на эстафете.
Академия ЮСИМАС (Universal Concept of Mental Arithmetic System) образовалась в 1993 году в Азии и в настоящее время представлена 5 тыс. центров в 80 странах мира. Под эгидой организации ежегодно проводятся крупные соревнования по ментальной арифметике, количество участников которых достигает несколько тысяч человек.
Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.