Число курсирующих в Сочи "Ласточек" увеличат в 2,5 раза на время гонок "Формулы-1"

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. В дни проведения гонок "Формула-1" в Сочи будут курсировать 56 пригородных поездов "Ласточка", что в два с половиной раза больше, чем в обычное время, сообщил ТАСС в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В период пиковых нагрузок от станции Сочи будет увеличено число пригородного железнодорожного транспорта до 56 пар электропоездов "Ласточка". Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка будут курсировать 137 автобусов по шести маршрутным направлениям", - рассказал губернатор. По данным краевой администрации, в обычные дни на внутригородских маршрутах используется 21 пар поездов.
По его словам, обеспечение безопасности во время гонок является одной из основных задач региона. К этой работе во время соревнований привлекут около 2,5 тыс. сотрудников силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.
"Медицинское обеспечение гостей и гонщиков "Формулы-1" будут осуществлять медработники Краснодарского края совместно со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга - всего более 170 медиков, 26 автомобилей скорой медпомощи и два вертолета санавиации. Кроме того, на трибунах будут сформированы пешие медицинские бригады, рядом с трассой организуют пункт оказания медпомощи", - отметил Кондратьев.
Глава региона отметил, что в целом Краснодарский край полностью готов к проведению Гран-при России "Формулы-1" в Сочи.
Российский этап "Формулы-1" пройдет с 28 по 30 сентября на трассе "Сочи Автодром". Город принимает соревнования уже в пятый раз.