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Житель Екатеринбурга обратился в полицию, получив счет за услуги ЖКХ на 5,7 млн руб.

Представитель городского УМВД отметил, что пока ведомство не усматривает признаков административного или уголовного правонарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению жителя Екатеринбурга, которому пришел счет за услуги ЖКХ на 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-группе УМВД России по городу.

"Заявление находится в стадии проверки в одном из отделов полиции, его рассмотрят и примут решение. Житель Екатеринбурга предъявил претензию по поводу того, что ему выставили несоразмерный счет за услуги ЖКХ - на 5,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что пока полиция не усматривает признаков административного или уголовного правонарушения. "Скорее всего, будет дана рекомендация решать данный спор в гражданско-правовом порядке. В том случае, если будут установлены признаки административного правонарушения, полиция примет соответствующие меры", - уточнил представитель УМВД.

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