Житель Екатеринбурга обратился в полицию, получив счет за услуги ЖКХ на 5,7 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по заявлению жителя Екатеринбурга, которому пришел счет за услуги ЖКХ на 5,7 млн рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-группе УМВД России по городу.
"Заявление находится в стадии проверки в одном из отделов полиции, его рассмотрят и примут решение. Житель Екатеринбурга предъявил претензию по поводу того, что ему выставили несоразмерный счет за услуги ЖКХ - на 5,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что пока полиция не усматривает признаков административного или уголовного правонарушения. "Скорее всего, будет дана рекомендация решать данный спор в гражданско-правовом порядке. В том случае, если будут установлены признаки административного правонарушения, полиция примет соответствующие меры", - уточнил представитель УМВД.