Гонконгская авиакомпания написала свое название на борту самолета с ошибкой

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific написала свое название на борту самолета с ошибкой. В одной из групп в социальной сети Facebook пользователи заметили, что во втором слове пропущена буква f. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.
Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!— Cathay Pacific (@cathaypacific) 19 сентября 2018 г.
(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET
На данный момент неизвестно, сколько времени самолет летал с ошибочной надписью, также не проясняется, каким образом это произошло.
Сама компания сообщила, что в скором времени текст надписи исправят, а также опубликовала фотографии с ошибкой на своей официальной странице в Twitter.
"Мы не собирались расстраиваться из-за этого, да и снимки приобрели необыкновенную популярность среди любителей авиации, так что мы решили просто разделить общее веселье по этому поводу", - отметил представитель Cathay Pacific в разговоре с CNN.