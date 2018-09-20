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Гонконгская авиакомпания написала свое название на борту самолета с ошибкой

В надписи Cathay Pacific отсутствовала буква f
Самолет авиакомпании Cathay Pacific EPA-EFE/JEROME FAVRE, file
Самолет авиакомпании Cathay Pacific
© EPA-EFE/JEROME FAVRE, file

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific написала свое название на борту самолета с ошибкой. В одной из групп в социальной сети Facebook пользователи заметили, что во втором слове пропущена буква f. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN

На данный момент неизвестно, сколько времени самолет летал с ошибочной надписью, также не проясняется, каким образом это произошло.

Сама компания сообщила, что в скором времени текст надписи исправят, а также опубликовала фотографии с ошибкой на своей официальной странице в Twitter. 

"Мы не собирались расстраиваться из-за этого, да и снимки приобрели необыкновенную популярность среди любителей авиации, так что мы решили просто разделить общее веселье по этому поводу", - отметил представитель Cathay Pacific в разговоре с CNN. 

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