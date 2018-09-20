Власти выделят квартиры пострадавшим при взрыве газа в доме в Башкирии

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти выделят квартиры пострадавшим при взрыве газа в доме села Улукулево в Башкирии, который не подлежит восстановлению. Об этом сообщили в четверг ТАСС в администрации Кармаскалинского района республики.
"Дом не подлежит восстановлению, завтра утром пройдут работы по сносу здания. Семьям, оставшимся без крова, будет предоставлено жилье, намерены ходатайствовать в правительстве республики о выделении средств для покупки квартир для пострадавших семей в том же районе", - сказал представитель администрации.
По словам собеседника агентства, власти выделили по 5 тыс. рублей всем пострадавшим в качестве срочной материальной помощи, еще по 50 тыс. рублей будет начислено каждому за утерю домашнего имущества. Кроме того, администрация оплатит похороны двух погибших.
Сейчас работы по разбору завалов завершились, жильцам позволили забрать уцелевшее имущество.
Утром в четверг в одноэтажном кирпичном четырехквартирном жилом доме в поселке Улукулево произошел взрыв бытового газа. Два человека погибли, еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести. В результате одна квартира уничтожена полностью, остальные повреждены. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц"). Предварительная причина происшествия - неисправность газового оборудования.