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Останки 220 защитников Ленинграда захоронили с воинскими почестями на Невском пятачке

Останки бойцов Красной Армии нашли в Кировском районе области военнослужащие отдельного поискового батальона ЗВО и поисковики "Вахты памяти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Останки более чем 200 бойцов Красной Армии, погибших в Битве за Ленинград, захоронены в четверг на территории Невского пятачка в Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Останки бойцов предали земле с воинскими почестями. Традиционный для таких случаев салют отдал почетный караул ЗВО", - сказал собеседник агентства.

Останки бойцов были найдены в Кировском районе Ленобласти военнослужащими отдельного поискового батальона ЗВО и поисковиками "Вахты памяти". В траурной церемонии участвовали родственники тех погибших красноармейцев, которых удалось опознать по личным вещам.

Расположенный на берегу Невы район Невского пятачка являлся плацдармом, с которого советские войска неоднократно пытались начать наступление на вражеские позиции и прорвать блокаду Ленинграда. Несмотря на то, что все попытки расширить плацдарм и развить наступление закончились неудачно, Невский пятачок стал одним из символов мужества, героизма и самопожертвования советских воинов.

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