Калининград станет пилотным регионом по современному озеленению

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Калининградская область станет пилотным регионом по изучению современных технологий озеленения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минстроя РФ со ссылкой на заместителя главы ведомства Андрея Чибиса.

"Калининградская область, Общественная палата и Минстрой России совместно будут отбирать наиболее интересные и перспективные технологии озеленения, тестировать их эффективность в различных условиях и разрабатывать на основании полученного опыта рекомендации по использованию растений при благоустройстве. В том числе будут изучаться технологии вертикального озеленения, принципы создания зеленого каркаса населенных пунктов", - говорится в сообщении.

"Одна из идей, которую мы сегодня с коллегами обсудили - это разработка стратегии городского озеленения с учетом изменений экологической обстановки и состояния городской инфраструктуры. Озеленение способно принципиально изменить качество жизни людей в городе - смягчить климат, сделать более благоприятной экологическую обстановку, снизить уровень шума, в конце концов - украсить среду. К сожалению, сегодня озеленению не уделяется должного внимания, и я благодарен губернатору Калининградской области Антону Алиханову и секретарю Общественной палаты Валерию Фадееву за предложение реализовать такой пилот, который мы, конечно, поддержим", - цитирует пресс-служба Андрея Чибиса.

"Мы в Калининградской области с большим вниманием относимся к вопросам городских зеленых насаждений. У нас богатое наследие в части зеленых зон в городе Калининграде. Поэтому мы вышли с инициативой к Минстрою России провести пилотный проект по современному озеленению у нас в регионе. Уверен, это проект освежит наш и без того зеленый город, а жителям области подарит новые живописные городские пространства", - заявил в свою очередь Антон Алиханов.

Андрей Чибис принимает участие в форуме гражданских активистов "Сообщество", проходящем в Калининграде с 19 по 20 сентября. Форум посвящен проблемам развития малых городов и сельских территорий, программа включает более 25 деловых мероприятий. Среди них дискуссии по вопросам стимулирования экономического развития территорий, приграничного сотрудничества и общественной дипломатии, роли муниципальных общественных палат и НКО, сохранения и привлечения жителей в малые города и села.