Два новых центра компетенций по стандартам WorldSkills появятся в Пензе в 2019 году

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Центры компетенций по стандартам WorldSkills по направлениям "Поварское дело" и "Кондитерское дело" будут открыты в Пензе в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС замминистра образования Пензенской области Елена Петросова.
"В 2019 году запланировано открытие и сертификация центров компетенций по направлениям "Поварское дело" и "Кондитерское дело". Эти центры будут расположены на базе Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции", - отметила она.
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в регионе будут созданы центры компетенций по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Малярные и декоративные работы". Также в 2018 году Пензенская область на конкурсной основе получила 5 млн рублей из федерального бюджета на создание площадки для распространения лучших образовательных технологий в сфере подготовки кадров в строительной сфере по стандартам WorldSkills.
Пензенская область присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. Движение в регионе охватывает более 7,4 тыс. учащихся системы среднего профессионального образования и более 430 экспертов.