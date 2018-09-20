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Чемпионат WorldSkills

Два новых центра компетенций по стандартам WorldSkills появятся в Пензе в 2019 году

Центры откроются по направлениям "Поварское дело" и "Кондитерское дело"

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Центры компетенций по стандартам WorldSkills по направлениям "Поварское дело" и "Кондитерское дело" будут открыты в Пензе в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС замминистра образования Пензенской области Елена Петросова.

"В 2019 году запланировано открытие и сертификация центров компетенций по направлениям "Поварское дело" и "Кондитерское дело". Эти центры будут расположены на базе Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции", - отметила она.

Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в регионе будут созданы центры компетенций по направлениям "Физическая культура и спорт" и "Малярные и декоративные работы". Также в 2018 году Пензенская область на конкурсной основе получила 5 млн рублей из федерального бюджета на создание площадки для распространения лучших образовательных технологий в сфере подготовки кадров в строительной сфере по стандартам WorldSkills.

Пензенская область присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. Движение в регионе охватывает более 7,4 тыс. учащихся системы среднего профессионального образования и более 430 экспертов.

Теги
РоссияWorldSkillsПензенская область
Чемпионат WorldSkills
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