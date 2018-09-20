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Лея и Клим стали самыми редкими именами для новорожденных в Москве в августе

Чаще всего родители называли своих детей Александр и София
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Самыми редкими именами для московских новорожденных в августе стали Клим, Родион, Теона и Лея. Чаще всего детей называли Александром, Артемом, Софией и Анной, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"Реже всего мальчиков называли Климом, Родионом, Расулом и Амином. Среди женских имен самими редкими в августе стали Лея, Лидия и Арианна. Также среди редких имен остаются Теона, Мелисса и Агния", - говорится в сообщении.

Чаще всего в августе родители называли своих детей Александр и София. На втором месте по популярности - Максим, Артем, Анна и Мария.

Среди необычных имен, которые получили новорожденные москвичи с начала года, числятся Арамис, Дональд, Уолтер, Яго и Томислав. В число редких славянских и греческих мужских имен попали Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий.

Новорожденные девочки в этом году тоже получили редкие имена славянского и греческого происхождения, среди них - Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава. Также девочек называли Ива, Муза, Весна, Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. "Появилась и юная москвичка, которую назвали именем возлюбленной Ромео из шекспировской трагедии - Джульеттой. Другой новорожденной дали имя главной героини сказки Андерсена "Снежная королева" Герды", - говорится в сообщении.

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