Реставраторы сохранят найденный пол при реконструкции метро "Динамо" в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Реставраторы обнаружили на станции метро "Динамо" в Москве старинный пол, он будет сохранен и восстановлен. Об этом говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"Историческое покрытие пола из мраморной мозаики - это действительно уникальная находка, сделанная реставраторами на террасе северного вестибюля "Динамо". Старинный пол скрывался под слоем асфальта примерно с 80-90-х годов ХХ века, а доступ на сами террасы ограничили еще в 50-е годы", - приводит слова и.о. руководителя Департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова его пресс-служба.
Специалисты предполагают, что подобный исторический пол сохранился и в южном вестибюле станции, где скоро проведут аналогичные работы.
Станция метро "Динамо" была открыта 11 сентября 1938 года в составе второй очереди строительства Московского метрополитена. Проектным наименованием сначала было выбрано "Бега", но в итоге станцию назвали в честь крупнейшего спортивного сооружения.
"Динамо" представляет собой пилонную трехсводчатую станцию глубокого заложения. Архитекторы - Я. Г. Лихтенберг и Ю. А. Ревковский, архитектор вестибюлей Д. Н. Чечулин, инженер-конструктор А. Ф. Денищенко.
Для оформления станции были выбраны мотивы спорта и физкультуры. Поскольку станция предназначалась не только для посетителей стадиона, но и для прилегающего района, были сооружены два наземных вестибюля.