Свыше тысячи школ получат гранты к 2024 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 1235 лучших российских школ в областях математики, информатики, технологий цифровой экономики получат гранты к 2024 году. Об этом говорится паспорте национального проекта "Цифровая экономика", который имеется в распоряжении ТАСС.
"В результате [реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики"] будут достигнуты следующие показатели: 1235 лучших школ в областях математики, информатики, технологий цифровой экономики (начиная с 2019 года) получили грантовую поддержку," - сообщается в паспорте программы.
Кроме того, в паспорте, в частности, отмечается, что не менее 50 тыс. лучших школьников в области математики и информационных технологий также получат гранты начиная с 2020 года.
Паспорт программы, рассчитанной до 2024 года, обсуждался в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, проект был в целом одобрен, хотя отмечен ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.