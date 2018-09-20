В Москве с 2010 года возвели 46 православных храмов в новых районах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В новых районах Москвы с 2010 года возведены 46 церквей по программе строительства храмов, еще 17 будут достроены в ближайшее время. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства храмов города Москвы.
"Сорок шесть храмов построены, еще в 17 завершены основные строительно-монтажные работы, 25 храмов строятся", - сказал патриарх.
"Много это или мало? Для сравнения можно вспомнить, что храм Христа Спасителя строился 55 лет. Сегодня в рамках программы храм строится в среднем в течение трех лет. Подспорьем служат современные технологии", - добавил он.
Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.