В Минтруде заявили, что законодательное усиление защиты женщин с детьми не требуется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Трудовое законодательство в отношении отпуска по уходу за ребенком нельзя ужесточать, так как это приведет к тому, что работодатели перестанут выполнять свои обязательства. Об этом заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко в своем выступлении на Втором Евразийском женском форуме.

"Весь возможный спектр гарантий, ограничений, дополнительных обязанностей работодателя в законодательстве присутствует. Мы сейчас делаем вывод, что тут нам, собственно говоря, и совершенствовать нечего именно в трудовом законодательстве в этом плане, именно потому как такой массив дополнительных гарантий зачастую играет обратную роль", - сказал Вовченко.

Вовченко напомнил, что сейчас в РФ у женщин есть оплачиваемый больничный, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком - полтора года и еще период до трехлетия ребенка, пока работодатель не может ее уволить, а также ограничения, которые налагаются на работодателя в отношении графика и режима работы матерей с детьми, особенности увольнения и другие меры.

По его словам, избыточное ужесточение этой ответственности работодателей может привести к тому, что эти обязательства просто не будут исполняться. "Когда слишком много ограничений для работодателя, он просто перестает исполнять эти чрезмерные обязанности, либо эти обязанности становятся барьером для трудоустройства <...> женщины", - пояснил замминистра.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.