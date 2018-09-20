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Скворцова: число женщин-врачей в РФ существенно превышает число врачей-мужчин

Глава Минздрава также отметила, что в российском здравоохранении сейчас уже каждый пятый региональный министр и каждый четвертый ректор медицинского вуза - женщина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Число врачей-женщин значительно превышает число врачей-мужчин в РФ, более 71% квалифицированных врачей в стране - женщины. Об этом на сессии в рамках II Евразийского женского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В целом женщины [медики] в нашей стране преобладают - это 71% врачей и более 95% среднего медицинского персонала", - сказала министр.

Она также отметила, что в последние годы существенно увеличилось число женщин на руководящих постах в российском здравоохранении, сейчас уже каждый пятый региональный министр и каждый четвертый ректор медицинского вуза - женщина.

II Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияСанкт-Петербург
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