Федотов: постановление пленума ВС РФ может дать старт пересмотру дел о репостах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Разъяснения пленума Верховного суда РФ о возбуждении уголовных дел по фактам размещения экстремистских материалов в интернете может послужить началом для пересмотра соответствующих уголовных дел. Такое мнение высказал ТАСС председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

"Постановление пленума Верховного суда о возбуждении уголовных дел по экстремистским статьям может дать старт для пересмотра уже вступивших в силу приговоров по репостам и лайкам в виду новых обстоятельств", - сказал глава СПЧ. Он подчеркнул, что Уголовно-процессуальный кодекс содержит открытый перечень новых обстоятельств, которые могут быть основанием для возобновления производства по уголовному делу.

Глава СПЧ пояснил, что принятие указанного постановления не означает автоматического пересмотра этих дел, но лицо, участвующее в процессе, может подать соответствующее ходатайство прокурору. "Даже те приговоры, которые до решения пленума Верховный суд отказался в свое время рассматривать, после решения пленума могут быть пересмотрены", - не исключил он.

Кроме того, председатель СПЧ надеется, что разъяснения пленума "послужат сигналом к изменению уголовной политики". "Лучше, конечно, было бы принять поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности и в Уголовный кодекс, это точно привело бы к изменению уголовной политики, а постановление пленума - более мягкий инструмент", - отметил Федотов.

Он напомнил, что ранее СПЧ неоднократно предлагал скорректировать законодательство, в частности перенести ответственность за действия, предусмотренные частью 1 статьи 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") УК РФ, в сферу административной ответственности.

В четверг пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В постановлении отмечается, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива. Разместивший экстремистскую информацию должен осознавать свои действия и иметь цель возбудить ненависть или вражду. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности.