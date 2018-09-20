В Севастополе разработают программы профподготовки для пенсионеров

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Центр занятости Севастополя готов разработать программы для профессиональной переподготовки людей пенсионного и предпенсионного возраста и для этого проведет в городе анкетирование среди возрастных соискателей, сообщила ТАСС директор учреждения Светлана Рендак.

"Мы с пенсионерами работаем давно, как и с людьми предпенсионного возраста, они пользуются теми же услугами, что и другие соискатели <...> Такая задача (разработка программ для работы с возрастными соискателями) поставлена. Сейчас мы запускаем анкетирование лиц предпенсионного возраста и пенсионеров о том, какие бы они хотели иметь возможности по повышению квалификации или приобретению другой профессии. Работа только начата", - сказала Рендак.

Она уточнила, что средства на обучение представителей старшего поколения заложены в региональном бюджете. Среди специальностей, которые можно получить при помощи центра занятости, наиболее популярна среди пенсионеров специальность оператора котельной. Кроме того, пенсионеры выбирают сестринское дело и изучение бухгалтерской программы "1С:Бухгалтерия". Получить новые знания пенсионерам помогают также ветеранские организации - например, организуют курсы компьютерной грамотности.

Как отметила Рендак, в Севастополе работает общественное бюро по трудоустройству пенсионеров. Пенсионерам перед обучением советуют проходить профориентацию, чтобы учесть индивидуальные особенности, например, прошлый опыт работы или состояние здоровья. В будущем с такими соискателями будут работать психологи.

При этом, по словам собеседницы агентства, найти работу соискателям старшего возраста ненамного сложнее, чем остальным. "Работу искать сложно любому человеку. У работодателей, конечно, есть предубежденности к возрасту, при этом некоторые, наоборот, охотнее берут пенсионеров - например, в туристической сфере, на сезонную работу. При этом Трудовой кодекс защищает все возраста, и работодатель не имеет права ставить ограничения по возрасту", - подчеркнула директор центра занятости.

О пенсиях

Правительство России ранее представило законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, он прошел первое чтение в Госдуме 19 июля.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.

При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.