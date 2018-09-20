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Скворцова: неинфекционные заболевания сокращают жизнь россиян в среднем на восемь лет

Министр здравоохранения отметила, что факторам риска развития неинфекционных заболеваний традиционно более подвержены мужчины
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной смертности людей в мире и в России, сокращают продолжительность жизни россиян в среднем на восемь лет. Об этом на сессии в рамках II Евразийского женского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"В России, скажем, [неинфекционные заболевания] уносят около восьми лет жизни в среднем для россиянина в возрасте от 25 до 65 лет. Из-за неинфекционных заболеваний люди теряют восемь лет жизни", - сказала она.

Министр также отметила, что факторам риска развития неинфекционных заболеваний традиционно более подвержены мужчины.

Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие), которые чаще всего развиваются на фоне контролируемых факторов риска (курение, пагубное употребление алкоголя, нерациональное питание) во всем мире являются основной причиной смертности населения.

II Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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