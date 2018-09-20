Скворцова: неинфекционные заболевания сокращают жизнь россиян в среднем на восемь лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Неинфекционные заболевания, которые являются основной причиной смертности людей в мире и в России, сокращают продолжительность жизни россиян в среднем на восемь лет. Об этом на сессии в рамках II Евразийского женского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"В России, скажем, [неинфекционные заболевания] уносят около восьми лет жизни в среднем для россиянина в возрасте от 25 до 65 лет. Из-за неинфекционных заболеваний люди теряют восемь лет жизни", - сказала она.
Министр также отметила, что факторам риска развития неинфекционных заболеваний традиционно более подвержены мужчины.
Здоровый образ жизни напрямую связан с частотой случаев возникновения неинфекционных заболеваний. При этом неинфекционные патологии (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение и другие), которые чаще всего развиваются на фоне контролируемых факторов риска (курение, пагубное употребление алкоголя, нерациональное питание) во всем мире являются основной причиной смертности населения.
II Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.