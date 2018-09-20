Прокуратуры РФ и Китая будут сотрудничать в обеспечении охраны окружающей среды на Амуре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил генеральному прокурору Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюню сотрудничать в сфере обеспечения охраны окружающей среды в бассейне реки Амур. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, встречи руководителей надзорных ведомств состоялись в рамках 16-го заседания генпрокуроров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

"В ходе встречи Юрий Чайка напомнил, что в прошлом году на встрече в Бразилии руководителей прокурорских служб государств БРИКС и МЕРКОСУР была принята декларация, призывающая к реализации всесторонних мер по защите экологических систем Земли, построению общества, основанного на уважении природоохранного законодательства. Обмену опытом в этой сфере будет посвящено одно из программных мероприятий, которое состоится в России в 2019 году. Он предложил провести его в Хабаровске и по итогам подписать совместный план действий по улучшению законности в экологической сфере с целью обеспечения охраны окружающей среды в бассейне Амура - реки, являющейся общим природным достоянием России и Китая", - сообщили в надзорном ведомстве.

В приветственном слове Чайка отметил, что за последние семь лет реализовано три программы межведомственного сотрудничества и уже началось выполнение подписанной в прошлом году четвертой программы, рассчитанной на 2018-2019 годы. В ответном слове Чжан Цзюнь поблагодарил российского генпрокурора за результативное многопрофильное сотрудничество прокуратур двух государств.

По итогам заседания генпрокуроров стран ШОС достигнуты договоренности о содействии в обмене информацией о лицах, причастных к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности, о практике признания отдельных партий, движений и организаций террористическими и экстремистскими. Также с генпрокурором Афганистана подписан меморандум о сотрудничестве между прокуратурами России и Афганистана, определяющий основные направления и формы развития двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и защиты прав и свобод человека. Очередное заседание генеральных прокуроров стран ШОС состоится в 2019 году в Киргизии.