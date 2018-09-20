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Чемпионат WorldSkills

Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills впервые пройдут в Пензе в 2019 году

Первым экзамен проведет Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia впервые пройдут в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС замминистра образования региона Елена Петросова.

"Впервые демонстрационный экзамен в качестве государственной итоговой аттестации пройдет в Пензенской области в 2019 году" - отметила Петросова.

Она уточнила, что это связано с тем, что первый набор студентов по специальностям, которые входят в Топ-50 наиболее востребованных и перспективных, - "Повар-кондитер", "Автомеханик", "Графический дизайнер", "Информационные системы и программирование" - прошел в регионе в сентябре 2017 года, а сроки обучения по этим специальностям составляют от двух до трех лет.

Ранее министр образования региона Александр Воронков отметил, что первым демонстрационный экзамен проведет Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса.

Пензенская область присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. Сейчас движение в регионе охватывает более 7400 учащихся системы среднего профессионального образования и более 430 экспертов.

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РоссияWorldSkillsПензенская область
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