Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills впервые пройдут в Пензе в 2019 году

ПЕНЗА, 20 сентября. /ТАСС/. Демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills Russia впервые пройдут в Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС замминистра образования региона Елена Петросова.
"Впервые демонстрационный экзамен в качестве государственной итоговой аттестации пройдет в Пензенской области в 2019 году" - отметила Петросова.
Она уточнила, что это связано с тем, что первый набор студентов по специальностям, которые входят в Топ-50 наиболее востребованных и перспективных, - "Повар-кондитер", "Автомеханик", "Графический дизайнер", "Информационные системы и программирование" - прошел в регионе в сентябре 2017 года, а сроки обучения по этим специальностям составляют от двух до трех лет.
Ранее министр образования региона Александр Воронков отметил, что первым демонстрационный экзамен проведет Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса.
Пензенская область присоединилась к движению WorldSkills в 2013 году. Сейчас движение в регионе охватывает более 7400 учащихся системы среднего профессионального образования и более 430 экспертов.