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Скворцова: весь мир учится у России лечить детские лейкозы

Министр здравоохранения отметила, что в РФ процент побед над этим заболеванием у детей составляет более 90%
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова Сергей Бобылев/ТАСС
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выживаемость детей с лейкозами и другими онкогематологическими заболеваниями в РФ - самая высокая в мире. Об этом на сессии в рамках Второго Евразийского женского форума сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Выше процент побед над лейкозами детскими и другими онкогематологическими заболеваниями, чем в России, нет нигде в мире, это более 90%. Сейчас весь мир учится у России побеждать эти болезни", - сказала министр.

Она отметила, что Россия совместно с США проведет семинар по детской онкогематологои в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке в сентябре.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.

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