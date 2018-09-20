Минобрнауки России прогнозирует повышение роли востоковедения в системе образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Интерес к Востоку в современном обществе может повысить роль востоковедения в системе высшего образования. Об этом сказала ТАСС в четверг заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская в кулуарах Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Образование - система, которая реагирует на спрос и предложение: как только мы усиливаем экономику, появляется потребность в экономистах; сегодня мы говорим о цифровой экономике, и нас интересует подготовка IT-специалистов. Если говорить о сотрудничестве со странами, мы сегодня активно выстраиваем отношения с Востоком. Нам, безусловно, контакт необходим, а для того, чтобы сотрудничество шло легче, нам нужно знать не только язык, но и традиции, особенности этих стран, поэтому спрос, интерес усиливается", - сказала Боровская.

По ее словам, сейчас растет спрос на языковые программы группы восточных языков. При этом, по словам замминистра, "молодежь хочет, чтобы была более широкая возможность для трудоустройства, и ее интересует не только язык Востока, но и культура, традиции, технологии, возможности научно-технического сотрудничества". Поэтому студенты, поступая в вуз на одну специальность, берут дополнительные курсы по другим направлениям.

"Мы видим, что спрос шире, чем образовательная программа, и мы хотим на это отреагировать. Нас интересует возможность усилить все направления подготовки молодежи, которая хочет найти себя в мире науки, педагогике, научном сообществе", - сказала Боровская.

Заместитель министра науки и высшего образования отметила, что планы включить востоковедение в укрупненную группу специальностей "Политические науки и регионоведение", которые два года назад вызвали беспокойство научной общественности, были связаны с узостью этой специальности. "Вопрос стоял только в том, что востоковедение, как узкое направление подготовки, к сожалению, лишало ребят после завершения обучения широты выбора и речь шла, чтобы его укрупнить", - пояснила она. По ее словам, сейчас нет необходимости в подобных мерах.