Движение по канатной дороге в "Лужниках" планируется запустить в октябре

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Регулярное движение по канатной дороге, которая соединит стадион "Лужники" и Воробьевы горы, планируется открыть в октябре этого года. Об этом в четверг сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.
"Физически дорога готова, опробована, люди по ней катались. Я надеюсь, в течение месяца (октября - прим. ТАСС) пассажиры смогут полноценно поехать по ней", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос ТАСС.
Маршрут канатной дороги пройдет над Москвой-рекой и свяжет смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность дороги составит 737 м. Подъемник сможет перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час.
На канатной дороге расположатся три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно будет добраться за пять минут. Сейчас такой маршрут на личном транспорте занимает до 20 минут.
Ранее планировалось, что движение по канатной дороге откроют до начала чемпионата мира по футболу, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, однако сроки запуска пришлось перенести.