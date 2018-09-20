Ведущие российские вузы создадут на Дальнем Востоке центры присутствия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Ведущие российские вузы окажут академическую поддержку коллегам на Дальнем Востоке за счет создания центров присутствия в действующих учебных заведениях региона. О принципах создания таких центров рассказала ТАСС в четверг заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская в кулуарах Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"Это будут не филиалы, а центры присутствия, научно-образовательного сотрудничества и взаимодействия. Центры будут открываться в самих университетах. Такой опыт у нас уже имеется, наши преподаватели в рамках горизонтального взаимодействия приезжают другу к другу и проводят совместные семинары", - сказала Боровская.

Эти центры позволят повысить качество образования и привлечь специалистов различных специальностей на Дальний Восток. "Важно, чтобы ребята закреплялись на территориях, понимали свои возможности дальнейшего трудоустройства. <...> Сначала это будут ребята, которые обучаются на Дальнем Востоке, но мы очень надеемся, что такие центры станут точками притяжения магистров, аспирантов, исследователей из других регионов", - отметила заместитель министра.

В августе было опубликовано распоряжение правительства РФ об утверждении программы подготовки кадров по профессиям, важным для ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа.