Скворцова: более 80% участковых терапевтов прошли дополнительное обучение по онкологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 80% российских участковых терапевтов прошли дополнительные курсы по онконастороженности, которые позволят увеличить выявляемость раковых заболеваний у пациентов на ранних стадиях. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на сессии в рамках Второго Евразийского женского форума.

"Сейчас уже больше 80% всех участковых терапевтов прошли программы по онконастороженности и были сертифицированы", - сказала министр.

Она отметила, что только половина врачей от этого числа получили сертификат с первого раза.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.