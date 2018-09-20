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Снос недостроенной Ховринской больницы может обойтись Москве почти в 1 млрд рублей

Территорию больницы планируется использовать под реновацию

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы могут затратить почти 1 млрд рублей на снос недостроенной Ховринской больницы на севере города. Для этого столичный Департамент строительства объявил электронный аукцион на выбор генподрядчика, сообщается в материалах, размещенных на портале госзакупок.

"Дата и время начала подачи заявок - 20 сентября 2018 года. Дата и время окончания подачи заявок - 8 октября 2018 года. Дата проведения аукциона в электронной форме - 18 октября 2018 года. Максимальная цена контракта - 919 042 533 рубля", - говорится в материалах.

Соответствующие работы по сносу, а также подготовке площадки для дальнейшей ее застройки жильем подрядчику необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявлял, что снос здания недостроенной Ховринской больницы, территория которой будет использоваться под реновацию, планируется в начале осени 2018 года.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. В 2016 году городские власти приняли решение о сносе долгостроя. На месте больницы планируется построить около 200 тыс. кв. м жилья в рамках реновации.

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