Программа "Арктический доктор" сможет за пять лет привлечь в Мурманскую область 500 врачей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Мурманской области намерены за пять лет привлечь в регион более 500 высококвалифицированных врачей благодаря программе "Арктический доктор", запущенной в регионе с 1 июля этого года. Об этом сообщила губернатор области Марина Ковтун на сессии в рамках Второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

"За 5 лет благодаря программе мы более 500 врачей намерены привлечь", - сказала Ковтун.

По ее словам, квалифицированные врачи стараются уехать в регионы с комфортными условиями проживания, из-за чего в арктических регионах существует большой дефицит медицинских кадров. "По комфортному климату мы не можем соперничать с южными регионами, но можем соревноваться в поддержке", - отметила Ковтун.

Она добавила, что программа "Арктический доктор", которая призвана привлечь высококвалифицированных докторов в арктические регионы, предусматривает, в частности, выплату 2 млн рублей при заключении 5-летнего контракта и льготную ипотеку.

Как ранее сообщали в областном правительстве, дефицит врачей в трех городах региона с численностью населения более 50 тысяч человек (Мурманск, Апатиты и Североморск) составляет 75% от общей потребности.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт- Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.