Московское метро поэкспериментирует с новой навигацией на станции "Пушкинская"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект с обновленной навигацией пройдет на станции метро "Пушкинская" московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Московского метрополитена.
"Новый пилотный проект по навигации в московском метро будет проведен в ближайшее время на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. <...> Установят дополнительные элементы со скорректированными форматами представления информации. Мнение пассажиров специалисты внимательно изучат и обязательно учтут в рамках соцопроса по пилоту", - отметили в пресс-службе, добавив, что новая навигация будет интуитивно понятна пассажирам - каждый указатель детально продуман, опробован и будет доработан в случае необходимости.
Масштабное концептуальное обновление навигации в метро проходит один раз в несколько десятков лет, пояснили в пресс-службе. Новая система навигации постоянно дорабатывается, а потом точечно размещается на инфраструктуре метро, при этом учитывается мнение пассажиров. С 2010 года открылись 73 новые станции, следовательно, возросло и количество пересадок. "На указателе уже нельзя уместить в два раза больше информации, не поменяв формат", - добавили в пресс-службе.
В метро уже установлено более 60 тыс. элементов навигации, из них порядка 30 тыс. схем постоянно обновляются при вводе новых станций метро. В число элементов навигации входят приветственные знаки и стелы, наклейки на двери станций, вестибюльные и платформенные указатели, ориентирующие знаки в переходах, маршрутно- путевые полосы и прочие вспомогательные элементы.