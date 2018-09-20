Византийские якоря и мортира с корабля пополнили подводное хранилище в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Якоря византийского периода с римского судна, мортира и свинцовый лот (прибор, для измерения глубины) с военного корабля Черноморского флота "Святой Александр", потерпевшего крушение в 1786 году у крымского мыса Тарханкут, пополнили хранилище для подводных находок, которое создается на базе военно-исторического музея фортификационных сооружений в Севастополе. Об этом в четверг сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
"Сейчас мы работаем над формированием депозитария подводных находок. Те находки, которые нами обнаружены, ждут своей очереди для консервации, реставрации - они находятся в депозитарии. Туда помещены якоря византийского периода, найденные на корабле римского периода возле устья реки Бельбек, в районе мыса Аю-Даг, боеприпасы с корабля "Святой Александр" - все эти вещи находятся в естественной среде под охраной", - сказал Лебединский.
По его словам, депозитарий будет сформирован на базе музея в ближайшие два года. Ранее ученый уточнял, что в музее есть возможность хранить крупные предметы в естественной среде, под охраной, "исключая волновое воздействие, которое может разрушать памятники".
Военно-исторический музей фортификационных сооружений расположен в Балаклавском районе Севастополя. Он состоит из двух частей: Балаклавского подземного музейного комплекса по укрытию подводных лодок от нанесения ядерного удара и их ремонта, а также музейного комплекса "Михайловская батарея".
В Балаклавском подземном комплексе представлены секретные военные объекты периода "холодной войны". В 19 залах музейного комплекса "Михайловская батарея" собрано более пяти тысяч экспонатов, основная часть экспозиции посвящена Крымской (Восточной) войне 1853-1856 годов.
Русский парусный линейный корабль "Святой Александр" был построен в 1717 году и разбился о подводный риф в районе Тарханкута в 1786 году. Место кораблекрушения исследователи обнаружили в 2005 году.