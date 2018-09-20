В 30 школах Свердловской области запустили экологическую программу "Зеленый патруль"

Минобрнауки в 2019 году намерен проработать нормативную базу о зачете стартапов за диплом

Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников отметил, что студенты заинтересованы в том, чтобы стартапы засчитывали за выпускную квалификационную работу

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