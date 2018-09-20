В 30 школах Свердловской области запустили экологическую программу "Зеленый патруль"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 30 школ в Свердловской области стали пилотной площадкой для реализации программы "Зеленый патруль", которая направлена на экологическое просвещение детей. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких.
"У нас запущена программа "Зеленый патруль". Она направлена на школьников. В текущем году выбрано порядка 30 пилотных школ в Свердловской области, не только из Екатеринбурга. Будут проходить и проходят уже сейчас уроки по экологическому образованию среди школьников, совместно с волонтерскими отрядами в муниципальных образованиях ребята впервые принимают участие в экологических акциях", - сказала Глацких.
На уроках школьникам, в частности, рассказывают о пользе экономии воды, раздельном сборе мусора и иных аспектах, которые минимизируют ущерб природе.
Школьники помогают в очистке лесов и парков. Так, дети принимали участие в экологическом субботнике "Зеленая Россия".