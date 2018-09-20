В Петербурге открыли Академию цифровых технологий для талантливых детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Академию цифровых технологий для развития способностей талантливых детей официально открыли в четверг в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В церемонии приняли участие заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина, председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и глава комитета по образованию Жанна Воробьева.

"В академии есть все то, что будет развивать наших детей и мотивировать их на выбор будущей профессии. Мы видим большой интерес со стороны родителей и детей, потому что уже сейчас в нее записались почти 2 тыс. детей", - сообщила журналистам Воробьева по итогам осмотра современных классов и лабораторий. Она отметила, что академия получила высокую оценку со стороны заместителя министра просвещения РФ Татьяны Синюгиной.

По мнению спикера заксобрания Вячеслава Макарова, академия позволит выявить одаренных детей и подготовить квалифицированные кадры для инновационных производств. "Нет никаких сомнений, что будущее страны - в построении высокотехнологичной, инновационной экономики, в развитии фундаментальной науки и промышленного производства, а этого невозможно достичь без подготовки новых кадров. Вложив в это направление сейчас, уже вскоре мы получим новых лидеров, способных решать сложнейшие технологические задачи 21 века", - сказал он.

В Академии цифровых технологий около 5 тыс. детей смогут обучаться на более чем на 60 курсах, включая робототехнику, программирование, электронику, инженерное 3D моделирование и прототипирование, ремонт и обслуживание транспортных средств, промышленный дизайн, кино, беспилотные летательные аппараты. Все курсы планируют развивать комплексно в рамках кластеров с использованием таких современных форматов, как командное проектирование в рамках детского конструкторского бюро, технопарк и коворкинг.

На базе учреждения также планируют готовить команды школьников к участию в олимпиаде Национальной технической инициативы (НТИ), олимпиадах Российского совета олимпиад школьников, соревнований в рамках движения "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia и других конкурсов.

В будущем академию планируют разместить во дворце Кушелева-Безбородко, где ранее находился Европейский университет. В настоящее время идет подготовка к ремонту здания, в связи с чем первую очередь образовательного учреждения решили открыть в Петроградском районе города.