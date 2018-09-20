Минобрнауки в 2019 году намерено проработать нормативную базу о зачете стартапов за диплом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в 2019 году планирует проработать нормативную базу, которая позволит засчитывать стартапы за дипломную работу. Об этом в четверг сообщил ТАСС в кулуарах II Евразийского женского форума первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Я уверен, что эта инициатива (внедрять в систему высшего образования стартапы как дипломы - прим. ТАСС) получит поддержку сообщества, и, может быть, уже со следующего года мы попробуем это формализовать в виде определенных нормативно-правовых документов", - сказал он.

По его словам, студенты заинтересованы в том, чтобы стартапы засчитывали за выпускную квалификационную работу, однако, обучающимся необходимы примеры успешно реализованных проектов. "Мы обсуждали со студенчеством, чего не хватает, чтобы студенты свои дипломы привязывали к стартапам, основывали малые предприятия и так далее. Ребята сказали нам: давайте больше информации про успешные кейсы, тогда и мы будем с большим желанием рисковать", - добавил он.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером форума.