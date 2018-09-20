Более 9 тыс. проектов в рамках конкурса президентских грантов поборются за 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Объединенный экспертный совет направил на независимую экспертизу 9 034 из 9 843 проектов, представленных на второй конкурс президентских грантов некоммерческими организациями (НКО). Об этом в четверг сообщила пресс-служба Фонда президентских грантов.

"20 сентября объединенный экспертный совет рассмотрел результаты проверки проектов на соблюдение требований положения о конкурсе <…> Всего на независимую экспертизу направлены 9 034 из 9 843 представленных на конкурс проектов," - сообщили в пресс-службе, добавив, что по итогам конкурса среди НКО будет распределено "более чем 4,5 млрд рублей".

Там добавили, что 665 проектов по решению совета не были допущены к дальнейшему участию в конкурсе из-за выявленных нарушений. Еще 144 проекта были отозваны самими заявителями.

"Итоги конкурса будут подведены до 1 ноября," - добавили в фонде.

Распространенная ошибка, из-за которой проекты оказались не допущенными до независимой экспертизы, состоит в том, что часть сведений в форме подтверждения подачи заявки не соответствуют сведениям из самой заявки. Например, указаны разные грантовые направления, название проекта, краткое описание проекта, запрашиваемая сумма гранта. "Такое может случиться, если в заявку впопыхах вносили изменения уже после того, как была сформирована и подписана форма подтверждения подачи заявки," - сообщили в пресс-службе.

В апреле 2017 года президент РФ Владимир Путин возложил проведение конкурсов среди НКО на получение президентских грантов на единого оператора - Фонд президентских грантов. 16 июля, начался прием проектов на второй конкурс 2018 года. Гранты выделяются на реализацию проектов по 13 направлениям, охватывающим все ключевые тематики социальной сферы, защиты прав человека, развития гражданского общества, укрепления межнационального согласия и международного гуманитарного сотрудничества. По итогам первого конкурса 2018 года Фонд президентских грантов поддержал 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей.