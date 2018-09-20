Причиной долгостроя более 460 объектов в Чечне названо недостаточное финансирование

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Основной причиной продолжительного строительства более 460 объектов в Чечне является недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств для закупки оборудования. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее, в ходе коллегии Счетной палаты было сказано, что в субъектах Северо-Кавказского федерального округа находятся в недостроенном состоянии более 4 тыс. объектов. Общая сумма денежных средств, направленных на их строительство, составляет свыше 160,7 млрд рублей. Наибольшее количество объектов, приостановленных без процедуры консервации, были выявлены в Чечне 464 и Дагестане - 387.

"Пять лет назад создана Межведомственная рабочая группа, которая за этот период составила подробный перечень всех объектов и способствовала вводу в эксплуатацию и передаче на балансосодержание 551 объектов стоимостью 21,3 млрд руб. По каждому из названных Счетной палатой строек у нас имеется объективный анализ, отображающий причины и механизм завершения стройки. Многие из них заложены на начальном этапе действия ФЦП. Основная причина - недостаточное финансирование строительно-монтажных работ или отсутствие средств для закупки оборудования", - написал Кадыров.

По его словам, власти республики намерены обратится к председателю Счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации "незавершенки" .

"Уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение. Следует отметить, что в данном списке 13 крупных объектов имеют высокую степень готовности и, приложив совместные усилия, могут быть достроены и введены в эксплуатацию", - написал Кадыров, добавив, что правительству республики дано задание держать вопрос на особом контроле.