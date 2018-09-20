На выставке в Екатеринбурге представили учебник по изучению искусственного языка ОМО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Учебник по изучению ОМО - международного искусственного языка, не предполагающего расшифровку своего названия, представили на выставке в Детском центре Музея истории Екатеринбурга. Учебник впервые был издан в 1910 году в Екатеринбурге Владимиром Венгеровым, вечером в четверг сообщила ТАСС куратор выставки Нинель Бритвина.

"На выставке "Эмотиконы и Азбука" есть возможность увидеть уникальный учебник по изучению языка ОМО, впервые изданный в 1910 году Владимиром Венгеровым в Екатеринбурге. Волна популяризации языка ОМО наступила в 1927 году, когда был издан второй учебник. У людей была общая идея распространения социалистической революции на все близлежащие страны, это великая идея равенства людей, поэтому язык ОМО предлагался к изучению как язык объединения людей разный национальностей и продвижения этой революции. По данным историков, у языка ОМО было около 1 тыс. поклонников", - рассказала ТАСС Бритвина.

Бритвина пояснила, что выставка "Эмотиконы и Азбука" возникла из желания рассказать о данном языке. "Нам показалось интересным рассказать о жизни букв на всем протяжении: как мы от русского языка пришли к созданию искусственных языков, почему человек постоянно ищет. Самое главное - понять, что каждый из нас - уникальный человек, который является носителем русского языка", - сообщила Бритвина.

Кроме того, по словам куратора, на выставке представлено более 30 предметов. "Экспозиция включает книги, которые являются символами - буквари разных времен, начиная c XVIII века и заканчивая XX. Кроме того, на выставке находятся игровые зоны, где посетители смогут поиграть со старыми словами, составить предложения из смайликов и современных высказываний", - уточнила организатор.

Выставка "Эмотиконы и Азбука" продлится до января 2019 года. На выставке ожидают более тысячи посетителей.

Музей истории Екатеринбурга - один из старейших музеев города, ведущий свою историю с 1940 года. Он расположен в нескольких старинных зданиях в историческом центре города. Главное здание музея построено примерно 1821 году и является сегодня памятником архитектуры федерального значения. За свою долгую жизнь оно было гостиницей, дворянской усадьбой, доходным домом и коммунальными квартирами.